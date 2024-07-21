نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع عرضه لضم محمد علي بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc إن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للظفر بخدمات التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف بصفوف نادي فرينكفاروش المجري، لتعويض رحيل المالي إليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك برغبة من كولر الذي طلب ضرورة ضم اللاعب أو ضم موكوينا لاعب صن داونز.

ويرتبط بن رمضان بعقد مع فيرنكفاروش المجري حتى 30 يونيو 2026.

وتقدمت إدارة الأهلي، بعرض رسمي لنادي فرينكفاروش بقيمة 2 مليون دولار للحصول على خدمات خط وسط المنتخب التونسي، ويُمني مسئولي القلعة الحمراء أنفسهم في حسم الصفقة مبكرًا نظرًا لما يمتلكه اللاعب من خبرات ستضيف إلى خط وسط النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، كونه يمتلك خبرات دولية كبيرة مع منتخب تونس.

ويترقب النادي الأهلي رد إدارة الفريق المجري على العرض المقدم، وسط توقعات من رفض العرض بسبب رغبتهم في عدم التخلي عن خدمات الدولي التونسي بأقل من 3 ملايين دولار.