نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: ولادي اتعرضوا للظلم داخل النادي بسبب ميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أنه مدين بالكثير للقلعة البيضاء، فيما عبر عن شكره الكبير لمجلس إدارة المصري الذي ساهم في حل أزمة نجله الأخيرة.

تصريحات أيمن منصور أسطورة الزمالك

وقال أيمن منصور عبر تصربحات تلفزيونية: نادي الزمالك له فضل علينا، وهو بيتنا أنا وأحمد نجلي، ولكن أحمد ومحمد تعرضا للظلم، كانوا بعمر 8 سنوات ويلعبون لنادي الزمالك، ولم يتم تصعيدهم من قبل أحمد حسام ميدو".

وأردف: محمد كان لاعب متميز، وأحمد أيضًا كان لاعب جيد للغاية، ولكن نادي الزمالك هو نادينا، وكذلك أشكر نادي المصري البورسعيدي، وأوجه الشكر لـ كامل أبو علي وكذلك حسين لبيب.

وذكر: أتمنى عودة أحمد أقوى من الأول، وهو يمتلك إصرار وعزيمة، ويتمتع بالانضباط.