نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمجيد: جوميز استغل المباريات الماضية للتعرف على النواقص..ومباراة الداخلية صعبة لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أكرم عبدالمجيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يعمل في فترة صعبة ومرحلة انتقالية استطاع تجاوزها.

وقال عبد المجيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز استغل المباريات الماضية للتعرف على النواقص في الفريق، وهناك لاعبين تألقوا مع الفريق الأول وعلى رأسهم أحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومن الممكن أن يكونوا بدائل في الموسم المقبل".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى البديل الجاهز في الموسم المقبل نظرا للمشاركة في العديد من البطولات، وأتمنى أن يلعب جوميز في المباريات المقبلة بالقوام الأساسي مع مشاركة لاعب أو اثنين من اللاعبين الناشئين".

وأوضح: "مباراة الداخلية صعبة لأن المنافس يلعب من أجل البقاء في بطولة الدوري المصري وإذا خسر فسوف يهبط رسمي إلى الدرجة الثانية".

واختتم: "الفترة المقبلة ستكون تقييم للعديد من لاعبي الزمالك للوقوف على مستواهم في الموسم المقبل وحسم مصيرهم مع الفريق".