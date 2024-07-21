نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري نايل 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو الدوري المصري في معرفة ترتيب دوري نايل قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 التي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين.

ويشهد اليوم الأحد إقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي المصري مع المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً يواجه الزمالك نظيره الداخلية، كما يواجه إنبي نظيره زد.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

1- بيراميدز: 68 نقطة.

2- الأهلي: 63 نقطة.

3- المصري: 51 نقطة.

4- فيوتشر: 47 نقطة.

5- الزمالك: 45 نقطة.

6- سموحة: 45 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا: 44 نقطة.

8- إنبي: 42 نقطة.

9- زد: 41 نقطة.

10- الاتحاد السكندري: 39 نقطة.

11- طلائع الجيش: 36 نقطة.

12- البنك الأهلي: 34 نقطة.

13- الجونة: 32 نقطة.

14- الإسماعيلي: 31 نقطة.

15- فاركو: 30 نقطة.

16- بلدية المحلة: 24 نقطة.

17- المقاولون العرب: 20 نقطة.

18- الداخلية: 19 نقطة.