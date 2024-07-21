نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم منافسات الساحرة المستديرة في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس في الفترة من 24 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

وستنطلق دورة الألعاب الأوليمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس من الجمعة 26 يوليو 2024 وستنتهي يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب كلا من إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ومن المقرر أن يقابل منتخب مصر الأولمبي منتخب جمهورية الدومينيكان ثم سيواجه منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية ويختتم المباريات بمباراة إسبانيا.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024:

- مصر × جمهورية الدومينيكان: الأربعاء 24 يوليو في تمام الساعة 6 مساء.

- أوزباكستان × مصر: السبت 27 يوليو في تمام الساعة 6 مساء.

- إسبانيا × مصر: الثلاثاء 30 يوليو في تمام الساعة 4 مساء.