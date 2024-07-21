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أحمد جودة - القاهرة - أصبحت مدينة باريس واللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، جاهزتين، قبل 4 أيام من الموعد الرسمي لانطلاق المنافسات، وقبل 6 أيام من مراسم الافتتاح، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت.

باريس جاهزة لانطلاق أولمبياد 2024

وقال المدير الرياضي في اللجنة الدولية، كيت ماكونيل، إن باريس 2024 ومدينة باريس "أوفتا بوعدهما"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في المنظمة مع السلطات الفرنسية واللجنة المنظمة.

ومع بدء العد التنازلي لبدء الأولمبياد في باريس، "وصلت كافة المنشآت إلى الحالة المطلوبة"، حسبما أضاف ماكونيل.

كما أوضح المسئول الرياضي، أنه عقب افتتاح القرية الأولمبية الخميس الماضي، بدأ الرياضيون "في التوافد وفقا للجدول الزمني الخاص بمنافساتهم" وبدأ بعضهم في التدرب منذ يومين.

