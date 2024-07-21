نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مجموعات أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تفاصيل مجموعات بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس وذلك عقب نهاية مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لعام 2024.

ومن المقرر أن تشارك اليابان للمرة الثانية عشر في الأولمبياد وهو رقم قياسي مقابل مرة أولى لمنتخبات وسط آسيا عبر أوزبكستان بينما سيخوض المنتخب العراقي الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه.

وتضم المجموعة الثانية منتخبين عربيين، هما: العراق والمغرب في حين يلعب منتخب مصر ممثل العرب الثالث في المجموعة الثالثة.

ونجح منتخب غينيا في الفوز على إندونيسيا صاحبة المركز الرابع في النهائيات الآسيوية في الملحق.

وتنطلق بطولة كرة القدم في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برنس في باريس يوم 9 أغسطس المقبل.

ويغيب منتخب البرازيل عن منافسات كرة القدم والتي فازت بالنسختين الأخيرتين من البطولة.

مجموعات أولمبياد باريس 2024

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مجموعات منافسات كرة القدم للرجال ضمن أولمبياد باريس 2024:

المجموعة الأولى: فرنسا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين والمغرب والعراق وأوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان وإسبانيا ومصر وجمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان وباراجواي ومالي وإسرائيل