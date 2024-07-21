نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقل لمباراة المصري والمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقل لمباراة المصري والمقاولون العرب

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

تردد قناة اون تايم سبورت hd عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.