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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية من صحيفة فوت ميركاتو أن توصل اولمبيك مارسيليا إلى اتفاق مع توتنهام للتعاقد مع الدنماركى هوربيرج من للانضمام إلى مارسيليا الفرنسي فى الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم توتنهام قريب من مارسيليا

وكان مارسيليا عرض مبلغ 13.5 مليون على توتنهام للاستغناء عن لاعب توتنهام هوربيرج.

وقريبا جدا سيتم الاتفاق بين الناديين.

ووكان صاحب ال28 عاما كان محطة أنظار ميلان الإيطالي لكن إدارة توتنهام اختلفت على مبلغ التعاقد

ووفقا للتقارير من إدارة النادى فإن توتنهام يريد التخلص من هوربيرج وسيلسيو من أصحاب الرواتب الضخمة من أجل إتمام عملية التعاقد مع 3 لاعبين

وبات مسيرة هوربيرج عام 2007 عندما كان يلعب لفريق كوبنهاجن الدنماركى وفى عام 2009 تعاقد مع فريق بروندبى الدنماركى حتى عام عام 2012 عندما قام بايرن ميونيخ الألماني بالتعاقد معة لكن كان يلعب فى الفريق الثانى ثم فى عام 2014 انتقل إلى الفريق الأول

وفى عام 2015 أعير إلى فريق اوغسبورج الألمانى لمدة موسم ثم أعير إلى شالكة الألمانى لمدة موسم

وفى عام 2016 انتقل إلى ساوثهامبتون الانجليزى ولعب معهم 4 سنوات حتى عام 2020 ثم انتقل إلى توتنهام الانجليزى.