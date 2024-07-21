نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب عواد" الزمالك يحصل على توقيع نجمي الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب من جانب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عرض النادي للتجديد، ويتجه للبحث عن عروض أخرى.

أمير هشام: عواد غاضب في الزمالك وبسام والبلعوطي بدائل

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عواد غير راضٍ عن عرض الزمالك المقدم له للتجديد، ويبحث عن عروض أخرى ولن يتم تجديد عقده إلا مع تنازله عن جزء كبير من راتبه".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك عرض على عواد مبلغ 8 ملايين بدلًا من 15 مليون في الموسم الواحد، وهو ما لم ينل إرضاء الحارس".

واختتم: "الزمالك بدأ في تحديد البدائل حيث يرصد التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أو عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، تحسبًا لرحيل عواد مع بداية الموسم".