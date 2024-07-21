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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ألكسندر لاكازيت، مهاجم منتخب فرنسا، عن ثقته في قدرته على قيادة بلاده لحصد ثاني ميدالية ذهبية لكرة القدم في الأولمبياد، عبر منافسات دورة الألعاب الصيفية التي تنطلق الأسبوع المقبل في باريس.

لاكازيت يستهدف ذهبية أولمبياد باريس

وتوج منتخب فرنسا بالميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلويس 1984، لكنه فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية في أولمبياد طوكيو 2020.

وانضم لاكازيت لصفوف المنتخب الفرنسي تحت قيادة المدرب تييري هنري، حيث سيحمل شارة القيادة خلال المباراة الافتتاحية أمام أمريكا في مارسيليا يوم الأربعاء المقبل.

ولم ينضم لاكازيت للمنتخب الفرنسي الأول تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب منذ 2017، لكنه يتطلع لإحداث الفارق خلال مشاركته في الأولمبياد.

وقال لاكازيت "نحن جميعا نتشارك نفس الطموح، أن نذهب إلى أبعد مدى ونفوز بميدالية".

وأضاف "حقيقة أننا نخوض المباريات على أرضنا عامل محفز لنا".

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الأولى التي تضم أمريكا ونيوزيلندا وغينيا.