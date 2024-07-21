نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع عرضه لضم نجم منتخب تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للظفر بخدمات التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف بصفوف نادي فرينكفاروش المجري، لتعويض رحيل المالي إليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي، والجزائري أحمد قندوسي إلى الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية،

وجاءت كل تلك الصفقات بناء على برغبة من كولر الذي طلب ضرورة ضم اللاعب أو ضم موكوينا لاعب صن داونز.

الأهلي يستهدف ضم بن رمضان

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: تقدمت إدارة الأهلي، بعرض رسمي لنادي فرينكفاروش بقيمة 2 مليون دولار للحصول على خدمات خط وسط المنتخب التونسي، ويُمني مسئولي القلعة الحمراء أنفسهم في حسم الصفقة مبكرًا نظرًا لما يمتلكه اللاعب من خبرات ستضيف إلى خط وسط النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، كونه يمتلك خبرات دولية كبيرة مع منتخب تونس.

ويترقب النادي الأهلي رد إدارة الفريق المجري على العرض المقدم، وسط توقعات من رفض العرض بسبب رغبتهم في عدم التخلي عن خدمات الدولي التونسي بأقل من 3 ملايين دولار.

ويرتبط بن رمضان بعقد مع فيرنكفاروش المجري حتى 30 يونيو 2026.

