نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الزمالك ضد الداخلية.. تفوق أبيض كاسح بدون هزائم و"كهربا" كبير الهدافين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزمالك مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد نظيره فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر المسابقة المحلية.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، وذلك على أرضية استاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي 2023 – 2024.

تفوق تاريخي لـ الزمالك على حساب الداخلية

والتقى الزمالك مع الداخلية في 17 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 13 فوز، وتعادل في 4 لقاءات ولم يعرف الخسارة وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 11.

ويتصدر الثنائي محمود كهربا لاعب الزمالك السابق وسمير فكري لاعب الداخلية صدارة هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 3 أهداف، ويأتي خلفهما أحمد رفعت برصيد هدفين.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والداخلية بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 39.