هل يشارك رمضان صبحي أمام الأهلي؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدحت عبد الهادي، نجم نادي الزمالك السابق، عن احتمالية مشاركة رمضان صبحي مع فريقه بيراميدز ضد فريق الأهلي، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يلتقي الأهلي مع بيراميدز، يوم غدا الاثنين، على ملعب الدفاع الجوي، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تصريحات مدحت عبد الهادي

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية، أن رمضان صبحي تعرض لضغوط كبيرة جدا الفترة الماضية، بسبب الازمة الذي تعرض لها وبالتأكيد ستكون مؤثرة على مستواه.

وتابع: أعتقد أن مشاركة اللاعب مع بيراميدز في مباراة الأهلي القادمة صعبة، نظرا لإبتعاده عن المشاركة في المباريات والتدريبات والضغوط التي تعرض لها.

