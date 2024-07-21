نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الاهلي يرفع عرضه لضم الدينامو والزمالك يحصل على توقيع صفقتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 21-7-2024 في السطور التالية:

الأهلي يرفع عرضه لضم نجم منتخب تونس

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للظفر بخدمات التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف بصفوف نادي فرينكفاروش المجري، لتعويض رحيل المالي إليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي، والجزائري أحمد قندوسي إلى الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية،

وجاءت كل تلك الصفقات بناء على برغبة من كولر الذي طلب ضرورة ضم اللاعب أو ضم موكوينا لاعب صن داونز.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: تقدمت إدارة الأهلي، بعرض رسمي لنادي فرينكفاروش بقيمة 2 مليون دولار للحصول على خدمات خط وسط المنتخب التونسي، ويُمني مسئولي القلعة الحمراء أنفسهم في حسم الصفقة مبكرًا نظرًا لما يمتلكه اللاعب من خبرات ستضيف إلى خط وسط النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، كونه يمتلك خبرات دولية كبيرة مع منتخب تونس.

ويترقب النادي الأهلي رد إدارة الفريق المجري على العرض المقدم، وسط توقعات من رفض العرض بسبب رغبتهم في عدم التخلي عن خدمات الدولي التونسي بأقل من 3 ملايين دولار.

ويرتبط بن رمضان بعقد مع فيرنكفاروش المجري حتى 30 يونيو 2026.

"بسبب عواد" الزمالك يحصل على توقيع نجمي الدوري المصري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب من جانب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عرض النادي للتجديد، ويتجه للبحث عن عروض أخرى.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عواد غير راضٍ عن عرض الزمالك المقدم له للتجديد، ويبحث عن عروض أخرى ولن يتم تجديد عقده إلا مع تنازله عن جزء كبير من راتبه".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك عرض على عواد مبلغ 8 ملايين بدلًا من 15 مليون في الموسم الواحد، وهو ما لم ينل إرضاء الحارس".

واختتم: "الزمالك بدأ في تحديد البدائل حيث يرصد التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أو عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، تحسبًا لرحيل عواد مع بداية الموسم".