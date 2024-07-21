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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال سوسيداد الإسباني، اليوم الأحد، تعاقده مع الظهير الأيسر، خافي لوبيز، قادما من صفوف ديبورتيفو ألافيس.

ريال سوسيداد يستقطب نجم ألافيس

ووقع لوبيز على عقد طويل المدى، لمدة 6 مواسم، ينتهي في 2030، بينما بلغت قيمة الصفقة 6.5 ملايين يورو.

وينضم لوبيز (22 عاما) في صفقة انتقال حر إلى صفوف سوسيداد، بعدما خاض آخر مواسمه مع ألافيس، ولم يرغب في تجديد عقده.

يُذكر أن الفريق الباسكي احتل المركز السادس برصيد 60 نقطة، في جدول ترتيب النسخة الأخيرة من الليجا، وتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي، بعدما خاض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.

