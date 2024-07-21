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أحمد جودة - القاهرة - أثنى سيباستيان كيل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على قلب الدفاع نيكلاس سولي، بعد استعادة لياقته البدنية في زمن قياسي، وفي الوقت ذاته اعترف بأن النادي سيضطر للتخلي عن أحد مهاجميه.

دورتموند يشيد بثوب سولي الجديد.. ويلمح لرحيل مهاجم

وغاب سولي عن مباريات دورتموند في نهاية الموسم الماضي ولم ينضم للمنتخب الألماني في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بسبب مخاوف تتعلق بزيادة وزنه.

لكنه عاد لفترة الإعداد للموسم الجديد بعد نزول وزنه بشكل ملحوظ، وذلك بعد التعاقد مع فالديمار أنطون لخلافة ماتس هوميلز، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسة في خط الدفاع في ظل وجود نيكو شلوتربيك أيضا.

وقال كيل في تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش معسكر دورتموند في بانكوك "كان ذلك بمثابة إفادة من جانب نيكلاس بالعودة إلى طبيعته".

وأضاف "أجرينا الكثير من الحوارات وخاصة بعد نهاية الموسم الماضي، وأعتقد أنه أظهر جاهزيته، يرغب في اللعب هنا ويقاتل على مكانه، لديه إمكانات مذهلة، سعيد بوجوده معنا".

وانضم أنطون إلى دورتموند قادما من شتوتجارت رفقة المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، بعدما حل فريقهما وصيفا للدوري الألماني.

وقد يضطر نوري شاهين المدرب الجديد لدورتموند للاستغناء عن أحد مهاجميه في ظل وجود 4 لاعبين في الخط الأمامي خلال الموسم الجديد الذي ينطلق في منتصف أغسطس/ آب المقبل.

وأثيرت تكهنات بشأن إمكانية رحيل واحد من نيكلاس فولكروج ويوسوفا موكوكو وسيباستيان هالر، وتردد أن ميلان الإيطالي مهتم بضم الدولي الألماني فولكروج.

وأوضح كيل "ليس من المنطقي دخول الموسم بأربعة مهاجمين، كان لدينا ثلاثة مهاجمين الموسم الماضي وقد تكون هناك بعض التحركات هنا".