نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يطالب بإجراء تحقيق فوري بعد تعرض أحد لاعبيه لاستهداف عنصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا نادي ليفربول الإنجليزي لإجراء تحقيق عاجل بعد استهداف أحد لاعبي فريق الشباب تحت 18 عاما بالنادي، بإساءات عنصرية في مباراتين متتاليتين خلال بطولة للشباب في ألمانيا.

ليفربول يطالب بإجراء تحقيق فوري بعد تعرض أحد لاعبيه لاستهداف عنصري

وغادر لاعبو ومدربو ليفربول أرض الملعب في كلتا المباراتين، أمام هوفنهايم يوم الجمعة الماضي وأمام اينتراخت فرانكفورت أمس السبت، خلال بطولة كأس البوندسليجا للشباب، بعد أن اشتكى اللاعب ذاته لمسؤولي المباراتين والجهاز الفني بأنه تعرض لإساءات، ليتم إلغاء المباراتين.

وذكر ليفربول في بيان اليوم الأحد "ليفربول يمكنه التأكيد على أن عضو بفريق الشباب تحت 18 عاما، أبلغ بتعرضه لإساءات عنصرية من قبل لاعب منافس أثناء المشاركة في كأس البوندسليجا للشباب في ألمانيا يوم الجمعة".

وأضاف البيان "اللاعب أبلغ على الفور مسؤولي المباراة وزملائه والجهاز الفني، وقررت إدارة فريق ليفربول التوقف عن اللاعب ومغادرة الملعب".

وأشار البيان "في حادث أخر، نفس اللاعب تعرض للاستهداف خلال مباراة في البطولة أمس السبت، ومرة أخرى أبلغ اللاعب زملائه والجهاز الفني وفضلت إدارة فريقنا مغادرة الملعب مرة أخرى".

وأوضح البيان "نحن فخورون بلاعبنا لتصرفاته السريعة في الإبلاغ عن الحادث ونضج رد فعله، ويتم دعمه هو وجميع زملائه المتأثرين من قبل فريق حماية الأكاديمية".

وأكد البيان "النادي يطالب منافسينا ومنظمي البطولة بإجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن الحادث".