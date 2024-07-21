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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هايدوك سبليت الكرواتي، اليوم الأحد، رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش، قادما من الشباب السعودي.

رسميا.. إعلان وجهة راكيتيتش الجديدة

ووقع راكيتيتش (36 عاما) على عقد مع هايدوك لمدة موسم، مع خيار التمديد لآخر.

ووصف النادي الكرواتي راكيتيتش بأنه "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الكرواتية" وسبق أن ارتدى قمصان أندية بازل السويسري وشالكه الألماني وإشبيلية على مرحلتين وبرشلونة، وأخيرا الشباب السعودي.

وتوج راكيتيتش بلقب كأس سويسرا، والدوري الإسباني 4 مرات وكأس الملك 4 مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية (مع برشلونة)، والدوري الأوروبي مرتين (مع إشبيلية)، كما حل وصيفا في مونديال روسيا 2018، وخاض في المجمل 106 مباريات دولية.

يذكر أن الشباب السعودي، أعلن منذ ساعات، رحيل راكيتيتش، بعد 6 أشهر قضاها مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، بيانًا مقتضبًا قال فيه: "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب إيفان راكيتيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي".

وتابع: "قدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيةً له التوفيق في مسيرته المقبلة".

