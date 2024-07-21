نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيوم يعلن ضم أحمد حجازي قادمًا من اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الكرة الأول بنادي نيوم السعودي الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي التعاقد مع أحمد حجازي قادمًا من نادي اتحاد جدة.

نادي نيوم يُعلن تعاقده مع أحمد حجازي قادمًا من اتحاد جدة

ونشر الفريق السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصه X تداول فيه أبرز المحطات التي مر بها حجازي خلال مسيرته بجانب تقديم خبر التوقيع الرسمي معه.

وسبق وأن تواجد حجازي في منطقة تبوك التي يقع بها نادي نيوم يوم أمس السبت تمهيدا لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

نيوم وحلم مقارعة الكبار

ويعد نادي نيوم من الأندية التي تمتلك مشروع ضخم خاص ببناء فريق قوي للمساهمة في الوصول لدوري روشن ومقارعة الكبار الموسم القادم.

وبدأ الفريق مشروع التعاقد مع النجوم بالتعاقد مع رومارينيو من اتحاد جدة كما تعاقد مع المدرب البرازيلي شاموسكا الذي سبق وأن قاد فريق نادي التعاون التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.