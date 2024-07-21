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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل الجزائري اليوم رحيل قائد ومدافع الفريق بدر الدين سوياد عن صفوفه رسميا.

مدافع شبيبة القبائل يرحل عن صفوف الفريق

وكشفت إدارة الفريق عبر صفحتها الرسمية أن اللاعب فسخ عقده مع النادي بطريقة ودية.

ووجهت إدارة شبيبة القبائل الشكر للاعب، بعد كا ما قدمه مع الفريق في السنوات الماضية، متمنية له التوفيق في ناديه الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن بدر الدين سوياد مرشح بقوة للإنتقال إلى صفوف شباب بلوزداد الذي يرغب في ضم مدافع محوري، بعد إنتهاء إعارة لاعبه سفيان بوشار، وفسخ عقد لاعب الفريق أشرف بودرامة.

