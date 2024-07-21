نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة البلجيكية عن احتمالية انتقال نجم المنتخب ومانشستر سيتي كيفين دي بروين، إلى الدوري السعودي، في فترة الانتقالات الحالية.

انتقل دي بروين إلى مانشستر سيتي في صيف 2015، قادما من فريق فولفسبورغ، وخاض بقميصه 382 مباراة سجل خلالها 102 هدف، وصنع 107 أهداف.

ينتهي عقد نجم منتخب بلجيكا بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم يبرم الطرفين اتفاق للتجديد.

كواليس انتقال دي بروين لدوري روشن

أوضح رودي غاليتي ان هناك اتفاق مبدئي بين كيفين دي بروين واتحاد جدة، للانتقال لهم، وان النادي السعودي سيتفاوض مع مانشستر سيتي، الذي هو على استعداد لبيعه لتجنب مغادرته مجاني الصيف المقبل.

أكد في تغريدة على موقع إكس حاليًا تويتر سابقًا، أن دي بروين وافق على الشروط الشخصية التي قدمها اتحاد جدة.

وضعت لجنة الاستقطاب بالمملكة العربية السعودية، اسم دي بروين من الأسماء التي يطمح بأن تلعب في دوري روشن.