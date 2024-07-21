نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري والقناة الناقلة وترتيب الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر اليوم الأحد، الموافق الـ21 من يوليو 2024، مرانه الأخير، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز غدا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، على استاد "30 يونيو".

مباراة الأهلى وبيراميدز

ويدخل لاعبو الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب الانتهاء من المران الأخير وبعد إعلان المدير الفني السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز غدًا.

أهمية مباراة الأهلى وبيراميدز

وتتمتع مباراة الاهلى وبيراميدز المرتقبة، بأهمية كبرى، حيث أنه حال فوز المارد الأحمر بها، سيوسع الفارق بينه وبين "السماوي" – حال فوزه بمؤجلاته، لـ7 نقاط تضمن له صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما يسعى الأخير إلى الحفاظ على حظوظه في الفوز بلقبه الأول.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى بطولة الدوري

تنطلق مبارة الأهلي وبيراميدز والتي تاتي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، في تمام التاسعة مساء الغد، بتوقيت القاهرة والسعودية، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة مباراة الأهلى وبيراميدز

أعلنت قناة أون تايم سبورتس مالكة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية، عن نقل مباراة الأهلى وبيراميدز في الجولة 31 والتي يستضيفها استاد الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء الغد، مع وجود أستوديو تحليل يجمع ألمع نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري قبل المواجهة المرتقبة

يدخل الأهلى مباراة الغد وهو بالمركز الثانى برصيد 63 نقطة، جمعها من 25 مباراة حقق الفوز خلالها بـ20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 59 هدفًا وتلقت شباكه 23، فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 68 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز منها بـ21 مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدف وتلقت شباكه 20 هدفا.