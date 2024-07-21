نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يودع أحمد حجازي بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نادي الاتحاد، على توديع المصري الدولي أحمد حجازي وذلك بعد رحيله عن صفوف العميد بشكل رسمي في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

غادر أحمد حجازي، صفوف الاتحاد متجهًا نحو نيوم، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

رسالة الاتحاد إلى أحمد حجازي

جاء في رسالة نادي الاتحاد إلى أحمد حجازي، ما يلي: "كسبت محبتنا منذ اليوم الأول، وكنت مصدر إلهام للجميع بروحك القتالية واصرارك على الفوز، فقد نقشت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ نادينا، وقبل ذلك في قلوبنا".

وتابع: "ستظل صورتك وأنت تقف حاجزًا أمام الخصوم وترفع البطولات حاضرة في ذكراتنا".

وأضاف: "وسيبقى صوت توجيهك وبث الحماس في زملائك نغمة نطرب بها، شكرًا أحمد حجازي على كل ما قدمته لهذا القميص ولهذا الجمهور ولهذا النادي، شكرًا على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد.. شكرًا من أعماق قلوبنا جميعا لك".

وخُتم البيان: “اليوم لا نودعك بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبا في مدرج الذهب.. ليس وداعا بل نراك بخير قريبًا.. نادي اتحاد جدة ولاعبوه وجماهيره”.