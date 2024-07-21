نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يكثف مفاوضاته لضم مدافع برشلونة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل يوفنتوس الإيطالي في إبرام العديد من الصفقات القوية في الانتقالات الجارية لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا للتقارير الإيطالية فإن اليوفي يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي لضم الفرنسي جان كلير توديبو لاعب نيس في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت التقارير ان إدارة البيانكونيري أتمت الأتفاق مع المدافع الفرنسي توديبو منذ اسابيع علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

يوفنتوس يرغب في ضم المدافع توديبو

وافادت أن المدافع الفرنسي أعطي الضوء الأخضر لإدارة يوفنتوس للتفاوض مع ناديه لضمه.

و أضافت أن اليوفي سيتقدم خلال الساعات القادمة بعرض لضم جان كلير توديبو لمدة خمسة مواسم بمقابل 40 مليون يورو.

وانتقل اللاعب الفرنسي إلي صفوف نيس عام 2021 قادمًا من برشلونة الإسباني بمقابل 8.5 مليون جنية أسترليني.

وشارك توديبو البالغ من العمر 24 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 33 مباراة، صنع 3 تمريرات حاسمة.

