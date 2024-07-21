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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته يالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة المقاولون العرب

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، ايزي ايميكا، حسن علي، محمود حمادة، يوسف الجوهري، سمير فكري، صلاح محسن، والناشئ حسام حسن.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

