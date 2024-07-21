مدرب وفاق سطيف: نسعى لحسم 3 صفقات جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث رضا بن دريس مدرب وفاق سطيف الجزائري الجديد، عن فترة الإنتقالات الصيفية للفريق مؤكدًا سعيهم لحسم 3 صفقات أخرى قبل غلق القائمة.

مدرب وفاق سطيف: نعمل على حسم 3 صفقات

قال بن دريس في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق: "نحن نعمل بهدوء، وعقلانية لدراسة كل كبيرة وصغيرة، فيما يتعلق بنقائص الفريق من ناحية التعداد".

وأضاف: "تقريبا التعداد الحالي للفريق متكامل بنسبة 90%، ونسعى لحسم ثلاثة صفقات أخرى لإتمام التعداد بصفة نهائية، والذي سيكون مكون بنسبة 50% من لاعبي الموسم الماضي".

وأتم: "أتمنى أن يكون أنصارنا سندا لنا، في الوقت الحالي، وأن يضعوا كامل ثقتهم فينا، وأتمنى أن لا نخيب أمالهم".