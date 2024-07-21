نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخدود السعودي ينهي إتفاقه مع لاعب برشلونة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير سعودية عن إقتراب الأخدود من ضم الإسباني أليكس كولادو لاعب ريال بيتيس لتعزيز صفوف الفريق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الفريق السعودي أتم الإتفاق مع كولادو علي كافة الأمور المالية والتعاقدية للإنضمام للفريق في بداية الموسم.

وأضافت أن إدارة الأخدود تضع الرتوش الأخيرة مع ريال بيتيس لحسم الصفقة، ومن المتوقع الإعلان عن انتقال أليكس كولادو خلال الأيام القادمة.

الأخدود السعودي يقترب من ضم أليكس كولادو

وأفادت أن اللاعب الإسباني يمتلك العديد من العروض السعودية لضمه خلال الميركاتو الحالي، بعد المستوي المميز الذي قدمه الموسم الماضي في دوري روشن.

والجدير بالذكر أن أليكس كولادو أنتقل الموسم الماضي إلي صفوف الأخدود السعودي علي سبيل الإعارة قادمًا من ريال بيتيس

وشارك اللاعب مع الفريق السعودي الموسم الماضي، في 32 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عام، أنضم إلي صفوف ريال بيتيس عام 2023 قادمًا من برشلونة في صفقة أنتقال حر.

