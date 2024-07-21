ريال مدريد يرفض طلب بايرن ميونخ بشأن ديفيز

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أحمد جودة - القاهرة - يرفض نادي ريال مدريد، الرضوخ لمطلب بايرن ميونخ للسماح برحيل لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يرفض دفع 50 مليون يورو مقابل ديفيز

أبدى نادي ريال مدريد، رغبته في تدعيم الجبهة اليسرى بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، هذا الصيف.

وحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية فأن نادي بايرن ميونخ على استعداد لبيع ديفيز بمقابل 50 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لن يدفع 50 مليون يورو من أجل ديفيز، وهذا هو السعر الذي طلبه بايرن ميونيخ.

ولفتت الشبكة إلى أن التعاقد مع ألفونسو ديفيز بات لا يمثل أولوية لدى ريال مدريد بالوقت الحالي، فالأولوية لتجديد عقد الفرنسي فيرلاند ميندي.