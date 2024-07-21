نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يبدأ محادثات تجديد عقد نجمه بأمر أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوصى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إدارة ناديه بتجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك في الفترة الحالية.

أنشيلوتي يطلب تجديد عقد ميندي

كشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي طلب من نادي ريال مدريد أن يقوم بتجديد عقد فيرلاند ميندي، حيث يعتبر المدرب هذه الخطوة كأولوية.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل مُحادثات تجديد عقد فيرلاند ميندي.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه هناك أصوات داخل إدارة ريال مدريد ترفض تجديد عقد ميندي.

ويتجه نادي ريال مدريد، لتجديد عقد ميندي بعد تعقد صفقة ضم الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، بسبب مغالاة النادي الألماني.