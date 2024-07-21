نانسي القاضي تكشف عن موعد الاختبارات المقبلة لكرة القدم النسائية بسيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية نانسي القاضي المشرفة على قطاع كرة القدم النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا، عن استمرار الاختبارات الخاصة بموسم 2024-2025، حيث تقام الخميس المقبل على ملعب نادي النادي بشيراتون.

موعد الاختبارات المقبلة لكرة القدم النسائية

تقام الاختبارات في الخامسة مساءً، ويستقبل نادي كليوباترا المتقدمين لاختبارات الكرة النسائية من مختلف المواليد.

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يأتي ذلك بعد نجاح اختبارات النادي لفريق كرة القدم النسائية، تحت قيادة الكابتن أحمد طلعت المدير الفني للفريق، الذي قاد الاختبارات أمس السبت في نادي النادي بشيراتون للموسم الرياضى 2024-2025، على كل المراحل السنية، إذ لاقى إقبالًا من أجل الانضمام للفريق، والذي سيظهر الموسم المقبل في للمرة الأولى في بطولات الكرة النسائية.

وأعربت القاضي عن سعادتها البالغة بوعي الفتيات والإقبال على إختيارات الفرق بمختلف مراحلها، للإنضمام إلى فريق سيراميكا كليوباترا النسائي خلال اليوم الأول من الإختبارات بشيراتون.