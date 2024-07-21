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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الشباب السعودي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، أمس السبت، رحيل متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش عن صفوفه.

قال النادي: "اتفقت إدارة النادي مع راكيتيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته المقبلة".

راكيتيتش يودع الشباب السعودي



وكان إيفان راكيتيتش قد انضم لنادي الشباب السعودي في يناير (كانون الثاني) 2024، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

ولعب راكيتيتش 8 مباريات مع نادي الشباب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2023-24، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.