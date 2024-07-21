نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء إعارته مع برشلونة.. كانسيلو إلي إيطاليا أم السعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهالت العروض علي البرتغالي جواو كانسيلو المعار من نادي مانشستر سيتي إلي نادي برشلونة خلال الموسم السابق.

كانسيلو إلي إيطاليا أم السعودية؟

و كشفت تقارير إسبانية عن اهتمام أندية إيطالية بإبرام صفقة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء فترة اعارته لمدة موسم إلي نادي برشلونة.

وأكد اللاعب عدم رغبته في العودة إلى النادي الإنجليزي مما جعل اللاعب محط اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية والسعودية.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن موقف برشلونة من اللاعب ليس واضحا حتي الآن ويمكن تمديد فترة الإعارة لموسم آخر.

وتابعت الصحيفة انتر ميلان ويوفينتوس الإيطالي مهتمان بالتعاقد مع اللاعب ولكن الراتب السنوي الذي يتقاضاه كانسيلو ويبلغ 10 ملايين يورو، يمثل مشكلة إلى جانب قيمة الصفقة التي تتراوح بين 20 لـ30 مليون يورو.

وجاء اهتمام الكرة السعودية باللاعب من خلال الأهلي السعودي ونادي الاتفاق وتتوقع إدارة مانشستر سيتي أن الأقرب هو إعارة اللاعب لعام إضافي مع النادي الكتالوني أو الانتقال إلي الدوري السعودي لان للأندية السعودية هي التي ستمكن من دفع قيمة الصفقة.