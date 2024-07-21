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أحمد جودة - القاهرة -

إنتقد الإعلامي محمد شبانة طريقة تناول البعض مؤخرا لأي أزمة أو مشكلة تحدث لأي لاعب وربطها بالراحل أحمد رفعت.

شبانة عن أزمة عدلان: موضوع عادى واخد اكبر من حجمه



وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه يجب على الجميع إحترام حرمة الميت وعدم الزج بإسمه في أي موضوع.

وأكمل شبانة حديثه بأن قصة محمد عدلان لاعب كرة اليد لا يجب أن يتم تناولها بأنه تم إجباره على الانتقال للأهلي فهناك عقود موقعة بين الأندية واللاعب وعندما يتقدم كل طرف بأوراقه لاتحاد كرة اليد سيتم التحقيق والنظر للمخطئ وفق ما اعلنه مسئولي الاتحاد.

واتم شبانة أن المتاجرة باسم الراحل احمد رفعت في أزمة عدلان إستمرارا لما حدث مع رمضان صبحي وغيره من اللاعبين لحل مشاكلهم بالظغط بما تعرض له الراحل.

