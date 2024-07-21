نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة الداخلية المقرر لها مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد السلام

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.