نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد القطري يتوصل لاتفاق مع عبدالكريم حسن.. اعرف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي السد القطري، بيانًا للكشف تفاصيل زيارة اللاعب السابق عبدالكريم حسن لمقر النادي.

بيان السد بشأن زيارة عبدالكريم حسن

جاء في نص بيان السد: “ترحب إدارة النادي بالزيارة التي قام بها اللاعب عبدالكريم حسن والتوصل لحل ودي بتراضي الطرفين لتجاوز المرحلة الماضية”.

تابع البيان: “زار الكابتن عبدالكريم حسن مساء اليوم مقر نادي السد واجتمع مع السيد محمد غانم العلي رئيس جهاز كرة القدم”.

وأضاف: “يؤكد الكابتن عبدالكريم حسن على أن علاقته بنادي السد هي علاقة كبيرة وتاريخية وفيها الكثير من الانجازات والبطولات والأوقات الجميلة التي لا يمكن أن تؤثر عليها أي اختلاف في وجهات النظر وإنه يحترم ويقدر نادي السد وسيبقى وفيًا لهذا الكيان الكبير”.

واختتم: “الكابتن عبدالكريم حسن يبقى أحد أبناء النادي الأوفياء وأن نادي السد يرحب باللاعب عبدالكريم حسن شاكرين له هذه المبادرة والزيارة، متمنين التوفيق للكابتن عبدالكريم في المرحلة القادمة”.