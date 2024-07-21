نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواجد شيكابالا.. بدلاء الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لفريق الزمالك قائمة بدلاء فريقه لمباراة اليوم أمام الداخلية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. المباراة ستقام على أرضية استاد السلام ضمن مواجهات الأسبوع الـ31 من البطولة.

بدلاء الزمالك أمام الداخلية

يحتل الزمالك حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 26 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 7 مباريات.

من ناحية أخرى، يتواجد فريق الداخلية في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى 17 هزيمة.

وشهدت دكة بدلاء الزمالك عودة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة، ما يمثل دفعة قوية للفريق في هذه المباراة المهمة.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف " روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.