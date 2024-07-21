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أحمد جودة - القاهرة - يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي قراره بشأن موقف خالد مرتجي أمين الصندوق من حضور مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري على استاد الدفاع الجوي غدا.

شدد مصدر بمجلس الإدارة على أن مرتجي استغل عدم تواجد رئيس النادي محمود الخطيب في رحلته العلاجية ووفاة نائب الرئيس العامري فاروق وتصرف بما يخالف تقاليد الأهلي ومبادئه حين حدد 4 مقاعد فقط لإدارة بيراميدز في المنصة الرئيسية وتدخل العقلاء لمنع مشكلة كبيرة اضطر معها مجلس إدارة بيراميدز للتحرك أقصى يمين المقصورة بعيدا عن مرتجي.

موقف خالد مرتجي من حضور مباراة الأهلي وبيراميدز بعد أزمة لقاء الدور الأول

أوضح المصدر أن هناك حالة من الغضب داخل المجلس من تصرفات مرتجي الأخيرة وتحديدا في مباراة بيراميدز الأولى باستاد القاهرة، وإصراره على إهانة الضيوف وتعديه على مجلس إدارة بيراميدز بالسب والقذف والإشارات الخارجة بعد تسجيل الهدف الثالث، وهناك تخوف من حضوره لقاء الدفاع الجوي، وهو ما يحسمه الكابتن محمود الخطيب الليلة مع باقي أعضاء المجلس بما يتناسب مع مباديء وتقاليد الأهلي.

