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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول حدد سعر بيع أحد لاعبيه لصالح الدوري السعودي، وذلك تحسبًا لإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه لـ الدوري السعودي

يدخل عدد من لاعبي ليفربول عامهم الأخير في عقودهم الحالية مع النادي، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد. ويعمل ليفربول بقيادة مدربه الجديد آرني سلوت على حسم عقود هؤلاء اللاعبين مع اقتراب نهاية عقودهم الحالية.

في الآونة الأخيرة، زادت التكهنات حول مستقبل فان دايك مع ليفربول، خاصة في ظل عدم وجود مفاوضات أو اتفاق لتمديد عقده. ووفقًا لشبكة "TEAMtalk" الإنجليزية، يمثل فان دايك هدفًا رئيسيًا للدوري السعودي.

أفادت الشبكة أن وكلاء فان دايك عقدوا اجتماعًا مع ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبحث انتقال اللاعب إلى دوري روشن للمحترفين، دون الكشف اسم النادي المعني. تم هذا الاجتماع بعد انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا، حيث خرج منتخب هولندا بقيادة فان دايك من نصف النهائي.

كما أشارت التقارير إلى أن فان دايك لم يرفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، وأعطى الضوء الأخضر للمفاوضين السعوديين لبدء الحديث مع ليفربول بشأن الصفقة. وذكرت الشبكة نفسها أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواصل مع ليفربول الذي حدد مبلغ 55 مليون يورو كقيمة لرحيل فان دايك.

من جهة أخرى، يعتبر المفاوض السعودي أن المبلغ المطلوب مرتفع للغاية، وطلب من ليفربول بضعة أيام لتقييم الموقف داخليًا. وإذا أصر ليفربول على مطالبه المالية، فقد يضطر صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الانسحاب من مفاوضات فان دايك.

ووفقًا للشبكة ذاتها، قد ينتظر الطرف السعودي حتى حلول شهر يناير المقبل للتوصل إلى اتفاق مع فان دايك، حيث سيدخل اللاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده.