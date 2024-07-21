نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. برشلونة يستهدف 3 صفقات مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بصفقات قوية في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

برشلونة يريد ضم 3 لاعبين

حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية فأن نادي برشلونة قد حدد 3 أسماء قوية لتعزيز صفوفه في فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة يضع 3 صفقات كأولوية في أجندته الصيفية وهم بالترتيب؛ نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو، وداني أولمو مهاجم ليبزيج، بالإضافة إلى لاعب وسط.

ويعد ميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد، هو الاسم الثالث المرشح لتدعيم صفوف برشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هناك حالة تفاؤل داخل برشلونة حول إمكانية التوصل لاتفاق مع أتلتيك بلباو لضم نيكو ويليامز بحلول الأسبوع المقبل.