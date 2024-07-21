نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة حكام الدقهلية تواصل الاستعدادات للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل لجنة الحكام في منطقة الدقهلية استعداداتها للموسم الجديد وذلك مع اقتراب نهاية الدوري الممتاز إضافة لمسابقات القسم الثاني والثالث ودوري الجمهورية.



وجاءت تفاصيل الاجتماع كالاتي:- اجتمع المدير التنفيذي لفرع الدقهلية مع لجنة حكام الفرع برئاسة عوض سعفان وبحضور أعضاء اللجنة المحاضر طارق البرعي وسعد ابو زيد مصطفي ياسين لوضع المتطلبات لبدء الموسم الكروي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وتابع: "ووجهت اللجنة الشكر والتقدير لطارق حبيب المدير التنفيذي لفرع الدقهلية علي تلبية كافة متطلبات لجنة الحكام خلال الموسم الماضي حيث إجراء الكشف الطبي وإجراء اختبارات اللياقة البدنية لأكثر من مرة وحجز القاعات الخاصة بالاجتماعات والمحاضرات وحجز الملاعب للتدريبات العملية وتوفير المطبوعات المطلوبة ".



وواصل البيان :"قدم المدير التنفيذي طارق حبيب الشكر للجنة الحكام علي ما ظهر به حكام الدقهلية في المسابقات المختلفة ونقل تحية وتقدير كافة أندية الدقهلية المشاركة في مسابقة القسم الرابع ومسابقات الناشئين بالمنطقة كذلك قام الكابتن طارق حبيب بطلاع اللجنة علي خطابات الأندية خارج نطاق المنطقة الثناء والشكر لحكام الدقهلية في إدارة مسابقات القسم الثالث ومسابقة الجمهورى والقطاعات.

كما عرض عوض سعفان رئيس اللجنة متطلبات اللجنة لبدء الموسم الجديد حيث وضعت اللجنة تصورا للموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الرئيسية".



واختتم البيان: " أبدى السيد المدير التنفيذي استعدادات الفرع لتقديم اي متطلبات للجنة حكام الدقهلية وحكام الدقهلية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية ".



ظهور مميز في الموسم الحالي

وقدم حكام الدقهلية ظهورا مميزا في المسابقات المختلقة ليجدوا الاشادة والدعم من جانب الجميع.

ويذكر أن منطقة الدقهلية تمتلك عدة عناصر لافتة للأنظار أبرزها السيد شعبان حكم الدوري الممتاز، أحمد حامد فهيم من ضمن الحكام التي شاركت في بطولة كأس مصر وأحمد عبد الرازق من حكام القسم الثالث ، وغيرهم من المواهب في هذه المنطقة

