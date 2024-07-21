نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل أنتوني يوضح حقيقة رحيل اللاعب عن مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح وكيل الجناح البرازيلي أنتوني ماثيوس لاعب مانشستر يونايتد، مستقبل اللاعب في ظل شائعات رحيله عن الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد أن اللاعب البرازيلي مستمر مع المان يونايتد، وكل ما يُثار حول رحيله عن صفوف الفريق أمر لا أساس له من الصحة.

وكيل أنتوني يكشف حقيقة الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأفاد أن البرازيلي أنتوني يرغب في البقاء ضمن صفوف الفريق، مشيرًا إلي أنه تحدث مع إدارة اليونايتد علي ذلك.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد وصل إلى أسكتلندا "الإثنين " الماضي، لبدء المعكسر التدريبي الخاص بالنادي استعدادًا للموسم الجديد للدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وفاز اليونايتد أمس علي فريق رينجرز في أولي مبارياته الودية بهدفين دون رد.