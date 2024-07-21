نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوباما يسجل هدف التقدم لـ الزمالك أمام الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض مع الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول في شباك الداخلية.

وتقام حاليًا مباراة الزمالك ضد الداخلية، على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف " روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.