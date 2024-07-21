نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب السعودي يسعي لضم صفقة جديدة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي الشباب السعودي بقيادة مدربه البرتغالي بيريرا في تعزيز صفوف الفريق وتدعيمه بعناصر قادرة علي المنافسة إستعدادًا للموسم الجديد للدوري السعودي "روشن".

الشباب السعودي يرغب في ضم ديفيد جارسيا

ووفقًا للتقارير الإسبانية أن الشباب السعودي دخل في مفاوضات مكثفة لضم المدافع الإسباني ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الفريق السعودي نجح بالفعل في الاتفاق مع جارسيا علي كافة الأمور المالية والتعاقدية لضمه في الميركاتو الحالي.

وأضافت أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الناديين علي ضم اللاعب، مشيرًا إلي أن الفريق الإسباني لايمانع في رحيل مدافعه في حال وجود عرض مادي مناسب.

و شارك المدافع الإسباني البالغ من العمر 30 عام، ومع فريقه الموسم الماضي في 27 مباراة صنع خلالهم تمريرة حاسمة وحيدة.