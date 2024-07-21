نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مفاجئ من ريال مدريد بعد ضياع صفقة ليني يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، موقفها من التعاقد مع مدافع جديد وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد لا يتجه للتعاقد مع مدافع جديد

أوضح الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن نادي ريال مدريد لا ينوي ضم مدافع جديد لصفوف الفريق الملكي بالموسم المقبل.

ويرى مسؤولو نادي ريال مدريد، أنهم ليسوا بحاجة ماسة إلى ضم مدافع جديد هذا الصيف.

وتابع رومانو، قائلًا أن إدارة ريال مدريد ستضم مدافع جديد إذا كانت هناك فرصة لذلك؛ وإلا فسوف يستمر الفريق بنفس المدافعين المتواجدين في صفوفه.

يذكر أن ناتشو فرنانديز قد غادر صفوف ريال مدريد واتجه لخوض تجربة مختلفة في الدوري السعودي عبر بوابة القادسية.

وخسر نادي ريال مدريد، صفقة المدافع ليني يورو الذي وقع مؤخرًا مع مانشستر يونايتد.

ودخل نادي ريال مدريد، في مفاوضات جادة مع ليل الفرنسي من أجل ليني يورو، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الصفقة، لينتقل بعد ذلك اللاعب إلى مانشستر يونايتد.