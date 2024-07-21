نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرفع العرض المالي ويقترب من ضم صفقة يحلم بها الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعرض المالي المقدم للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط فريق فرينكفاروش المجري.

الأهلي يرفع العرض المالي لضم بن رمضان

وأكد المصدر أن إدارة النادي قررت رفع العرض المالي إلى 2 مليون و200 ألف دولار لشراء اللاعب بصفة نهائية، أو 700 ألف دولار لاستعارته لموسم واحد مع بند أحقية الشراء.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يأتي بناءً على توصيات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي طلب ضم محمد علي بن رمضان نظرًا للمباريات القوية المقبلة، ولتعويض اللاعبين الذين غادروا الفريق.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن كولر قرر أن رحيل كريم نيدفيد عن الفريق، بالإضافة إلى الإصابات التي يعاني منها عمرو السولية، يجعله بحاجة إلى تعزيز وسط الملعب. لذا، طلب كولر التعاقد مع بن رمضان لتعزيز قوة الفريق في الموسم الجديد.