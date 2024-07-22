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العودة تقترب.. علي معلول يبدأ المرحلة الثانية من برنامج التأهيل

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، الذي يخضع له تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الفريق.

علي معلول يبدأ المرحلة الثانية من برنامج التأهيل

من جانبه أكد طبيب الفريق أن معلول اجتاز المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي بنجاح، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

وأشار جاب الله إلى أن معلول بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، وفق البرنامج المحدد له من بعد الجراحة.

وأوضح أن حالة معلول في تحسن مستمر، وبدأ تدريبات علاجية وتأهيلًا في الجيم بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية.

يذكر أن معلول قد تعرض للإصابة في وتر أكيلس أثناء مشاركته في دوري الأبطال مع الأهلي في الموسم المنقضي.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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