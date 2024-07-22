نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ثنائية أوباما تقود الزمالك لفوز مثير على حساب الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والداخلية بثنائية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث اللقاء بين الزمالك ضد الداخلية

دخل لاعبو الفريقين بحماس شديد من جهة الزمالك لإسعاد جماهيره بعد فقد الأمل في حصد لقب الدوري، بينما الداخلية للحماية من التذيل ومن ثم الهبوط لدوري القسم الثاني.

أحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة الـ55 من عمر الشوط الثاني.

سجل لاعب الداخلية إيهاب سمير، هدف في شباك الزمالك مع الدقيقة "65" من ركلة جزاء، أقر بها حكم اللقاء.

وكان قد انتهي الشوط الأول بين الزمالك ضد الداخلية، بتقدم الابيض بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض مع الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول في شباك الداخلية.

وأطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بهدفين مقابل هدف لصالح الزمالك، في دوري نايل.