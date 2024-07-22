نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل عقد موسي ديابي مع اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي اتحاد جدة السعودي حسم صفقة انتقال الدولي الفرنسي موسي ديابي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فابريزيو أن الصفقة تمت، وسينتقل موسي ديابي إلي صفوف اتحاد جدة قادمًا من استون فيلا الإنجليزي بمقابل 60 مليون جنية استرليني، بالإضافة إلي بعض الأمتيازات.

وأضاف أن إدارة العميد أتفقت مع اللاعب الفرنسي علي الإنضمام إلي صفوف الفريق لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم الجديد.

اتحاد جدة يحسم صفقة انتقال موسي ديابي

والجدير بالذكر أن اتحاد جدة أعلن منذ أيام عن التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

و يسعي العميد بقيادة مدربه الجديد الفرنسي لوران بلان في إبرام العديد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادًا للموسم الجديد للدوري السعودي "روشن".

وشارك ديابي البالغ من العمر 25 عام، مع أستون فيلا الإنجليزي الموسم الماضي في 53 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

