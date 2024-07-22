أوباما يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حصد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء اليوم الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

أوباما يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك والداخلية

وتسلم يوسف أوباما الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 48 نقطة.